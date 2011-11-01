〔中国新债〕铁道部下周二将招标至多300亿元七及20年期企业债--IFR

路透11月1日电---据汤森路透旗下IFR报导，铁道部今年第二期总额200亿元人民币（31.5亿美元）双品种企业债券刚于上周三发行完毕，据消息人士透露，其第三期总额至多300亿元人民币（47.2亿美元）同结构双品种企业债正在热火朝天的准备中。

据悉，铁道部已委任宏源证券000562.SZ担任本年度第三期企业债的牵头主承销商。初步定于11月7日公告，11月8日招标，11月9日缴款。其中150亿7年期品种，招标初设区间为4.63%-5.63%；而150亿20年期品种，招标初设区间则为5.03%-6.03%，均较上期区间下调30个基点。

除宏源证券任牵头主承销商外，中银国际证券、银河证券，西南证券，安信证券和瑞银证券，国信证券将任联席主承销商。

铁道部10月26日招标发行的100亿7年期品种遭机构疯抢，中标利率4.93%，认购倍数16.9倍；100亿20年期品种中标利率5.33%，认购倍数3.74倍。

发改委此前发函称，明确中国铁路建设债券为政府支持债券。这也是继第一期铁道债发行之际，财政部宣布对铁道债利息收入减半徵收企业所得税後，铁道债发行获得的又一支持。(完)

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