〔中国新债〕铁道部下周二将招标至多300亿元七及20年期企业债--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月1日电---据汤森路透旗下IFR报导，铁道部今年第二期总额200亿元人民币（31.5亿美元）双品种企业债券刚于上周三发行完毕，据消息人士透露，其第三期总额至多300亿元人民币（47.2亿美元）同结构双品种企业债正在热火朝天的准备中。
据悉，铁道部已委任宏源证券000562.SZ担任本年度第三期企业债的牵头主承销商。初步定于11月7日公告，11月8日招标，11月9日缴款。其中150亿7年期品种，招标初设区间为4.63%-5.63%；而150亿20年期品种，招标初设区间则为5.03%-6.03%，均较上期区间下调30个基点。
除宏源证券任牵头主承销商外，中银国际证券、银河证券，西南证券，安信证券和瑞银证券，国信证券将任联席主承销商。
铁道部10月26日招标发行的100亿7年期品种遭机构疯抢，中标利率4.93%，认购倍数16.9倍；100亿20年期品种中标利率5.33%，认购倍数3.74倍。
发改委此前发函称，明确中国铁路建设债券为政府支持债券。这也是继第一期铁道债发行之际，财政部宣布对铁道债利息收入减半徵收企业所得税後，铁道债发行获得的又一支持。(完)
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--整理 杨淑祯; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。