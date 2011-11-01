〔金砖国家〕10月31日股汇市收盘纵览

路透11月1日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月31日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌1.5%,报995.00点.

中国股市:沪综指周一终止此前五连涨走势小幅收低.受政府再度强调地产调控不动摇打压,地产、金融股领跌大盘.但分析人士认为,目前市场仍处强势之中,投资者信心好转及做多氛围聚集令股指仍存一定上升空间.沪综指.SSEC收报2,468.250点,下跌5.160点或0.21%.该股指10月累计上涨约4.6%,扭转此前连续三月跌势.[.SSCN]

香港股市:收跌,部分投资人了结获利,特别是针对银行及地产开发股,上周港股涨势令恒生指数.HSI创下2009年5月以来最大单月涨幅.恒生指数收跌0.77%,至19,864.87.恒指10月共上涨12.9%.恒生国企指数.HSCE跌1.06%,但本月共涨17.9%,在亚洲股指涨幅居前.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价以跌停价位收盘,但较上日收盘价则小涨.尽管今日中间价创出汇改来新高,但套利交易令境内人民币抛压较重;同时日本政府入场干预日圆升值,导致美元指数大幅反弹,亦对人民币即期汇价形成压制.[CNY/CN][ID:nCN1186936]

==============================================================================

印度股市:中止四日连涨收低,因忧虑风险的投资人锁定获利,且新买盘缩手.但印股10月仍创下七个月来最大单月涨幅.指标BSE指数.BSESN收低99.79点或0.56%,报17,705.01点,盘中一度转升.[.BO]

印度汇市:印度卢比/美元上涨,交投震盪,映射了国内股市和欧元的震盪走势;但受欧洲将可望遏制债务危机憧憬的提振,卢比打破了两个月的下降趋势.卢比/美元INR=IN收在48.69/70,较上周五收盘价48.7550/7650小幅升值0.1%,盘中交投于48.61-48.90间.[INR/]

==============================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,563.280点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低4.43%,报820.28点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌1.57%,报30.1600卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.09%,至42.1800卢布.

==============================================================================

巴西股市:对于欧元区债务协议的疑虑打压拉美股市,但市场仍创下两个月来单月最佳表现.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP跌1.97%至58,338点,从上个交易日的三个月最高收位回落.该指数10月大涨11.4%,为2009年5月来表现最佳月份.但鉴于投资人依然惴惴不安,分析师称巴西股指未来几天料在55,000-60,000点区间交投.[ID:nN1E79U1VQ]

巴西汇市:拉美货币由墨西哥披索和巴西雷亚尔领跌,此前日本干预汇市阻升日圆/美元.雷亚尔兑美元BRBY贬1.29%至1.7020.尽管雷亚尔周一下跌,但10月仍有近10%的升幅,为2003年4月以来单月最大升幅.[ID:nN1E79U1P4]

==============================================================================

南非股市:因大宗商品价格下挫打压矿业股而收低,但10月仍创2009年中以来单月最佳.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI跌1.85%至29,019.06点,但月线大涨10.02%,为2009年7月以来单月最大升幅,且中止连五个月的跌势.综合指数.JALSH跌1.66%至32,348.54点.[.J]

南非汇市:南非兰特兑美元大幅下滑,因在日本央行干预汇市後,美元全面上扬.1550GMT,兰特兑美元ZAR=D3报7.86,较上周五纽约收盘价7.73下滑1.68%.[ZAR/](完)