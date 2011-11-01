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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 08:09 BJT

〔芝加哥期市〕美国谷物期货亚洲盘初下跌,因MF Global消息引发卖盘

路透悉尼11月1日电---美国玉米、小麦和大豆期货周二在亚洲盘初下跌,因期货交易公司MF Global申请破产保护且欧洲危机又有新的疑虑,引发平仓卖盘.

美国玉米和大豆收割进展良好亦加重价格下跌压力.

芝加哥期货交易所(CBOT)-12月玉米期货合约Cc1下跌0.5%,至每蒲式耳6.43-3/4美元.周一时下跌1.2%,因美元/日圆急升.

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