〔芝加哥期市〕美国谷物期货亚洲盘初下跌,因MF Global消息引发卖盘

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼11月1日电---美国玉米、小麦和大豆期货周二在亚洲盘初下跌,因期货交易公司MF Global申请破产保护且欧洲危机又有新的疑虑,引发平仓卖盘.
美国玉米和大豆收割进展良好亦加重价格下跌压力.
芝加哥期货交易所(CBOT)-12月玉米期货合约Cc1下跌0.5%,至每蒲式耳6.43-3/4美元.周一时下跌1.2%,因美元/日圆急升.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。