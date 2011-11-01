《台湾报摘》--经济日报11月1日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--鸿海(2317.TW)公布第三季非合并财报,受惠中国大陆工厂西迁效益显现,营业利益率、毛利率分别比第二季增加0.6、0.3个百分点,单季每股纯益1.8台币,优于专业投资人预期,惟本季面临泰国洪灾冲击电子业,为鸿海营运续强增添变数.
* 其他:
--台泥(1101.TW)集团周一举行联合专业投资人说明会,台泥董事长辜成允表示,今年水泥旺季来得稍晚,台泥看好未来10到15年中国大陆水泥景气,五年内力拚为大陆前三大水泥集团.
--茂德5387.TWO科技周一宣布,无法如期缴交第三季财报.茂德已连续四季财报难产,若无法赶在明年3月初将财报全数补正上传,且避免净值转负,将面临股票撤销上柜买卖命运,约20万名股东手上持有的茂德股票都恐成壁纸.
--触控面板大厂TPK宸鸿(3673.TW),原本要发行全球存托凭证(GDR),减缓宝德(Balda AG)BAFG.DE对TPK宸鸿释股的冲击.不过,TPK宸鸿股价近期大跌,相关决策人士透露,"这种股价不可能做GDR",不排除到明年再发行.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈茜; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。