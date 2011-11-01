《台湾报摘》--工商时报11月1日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--受到全球总体经济情势欠佳,关键零组件之一的硬碟,又因泰国水患可能缺货,昨日国内科技大老纷纷释出对後续景气看淡的警讯,主要笔记型电脑(NB)品牌与代工厂包括华硕(2357.TW)、仁宝(2324.TW);下游的LED厂光宝(2301.TW)、亿光(2393.TW)等，甚至品牌手机大厂宏达电(2498.TW)都对第四季看法保守,科技业恐将进入长达一个季度以上的保守调整期.
* 其他:
--立法院经济委员会昨日通过决议,要求经济部及早规划,将陆资来台的投资审查,由正面表列改为负面表列.立委提案表示,依据经济部投审会统计,今年1-9月核准陆资来台投资金额仅3,507万美元,较去年同期减少6成,去年陆资来台投资还有近1亿美元.
--寿险业押宝第四季台股的总统大选行情,提前在第三季加码台股千亿台币以上,但台股第三季大跌16.4%,造成寿险业净值瞬间蒸发近900亿台币,从4,600亿跌破4,000亿台币.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。