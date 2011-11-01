《台湾报摘》--工商时报11月1日

* 头版头条:

--受到全球总体经济情势欠佳,关键零组件之一的硬碟,又因泰国水患可能缺货,昨日国内科技大老纷纷释出对後续景气看淡的警讯,主要笔记型电脑(NB)品牌与代工厂包括华硕(2357.TW)、仁宝(2324.TW);下游的LED厂光宝(2301.TW)、亿光(2393.TW)等，甚至品牌手机大厂宏达电(2498.TW)都对第四季看法保守,科技业恐将进入长达一个季度以上的保守调整期.

* 其他:

--立法院经济委员会昨日通过决议,要求经济部及早规划,将陆资来台的投资审查,由正面表列改为负面表列.立委提案表示,依据经济部投审会统计,今年1-9月核准陆资来台投资金额仅3,507万美元,较去年同期减少6成,去年陆资来台投资还有近1亿美元.

--寿险业押宝第四季台股的总统大选行情,提前在第三季加码台股千亿台币以上,但台股第三季大跌16.4%,造成寿险业净值瞬间蒸发近900亿台币,从4,600亿跌破4,000亿台币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.