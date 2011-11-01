〔台湾央行〕预定明年缴库1,800亿台币,今年前三季预算达标97%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北11月1日电---根据台湾中央银行周一晚间提交予立法院的报告中,明年的预定缴交国库的金额为1,800.2亿台币,与上年同期相同.而今年前三季央行盈馀情况良好,已达成今年缴库目标的97%.
报告书中表示,1-3季的营业总收入为3,543.9亿台币,营业总支出为1,797.7亿台币,收支相抵後,盈馀为1,746.2亿,主要系因外汇营运量增加,及运用绩效良好,收入增加所致.
明年(2012年)的预算书中营业收入3,451.1亿台币,年增4.28%;营业总支出2,219.4亿台币,年增6.81%.
台湾政府财政连年困窘,行政院明年度中央政府总预算中,持续维持财政扩张.明年编列的岁出1.939兆(万亿)台币,年增1,506亿台币,较今年成长8.4%;岁入1.7295兆台币,年成长837亿,年增率5.1%.
由于岁出入持续短绌,明年的举借债务将达2,885亿台币,占岁出比重14.9%,不但是公共债务法实施以来的最高,也濒临举借债务不得超越岁出金额15%的上限.[ID:nCT0473045]
以下为行政院主计处公布近年中央政府总预算中,中央银行历年的的预、决算数字(未含最终审计):
预算数 决算数
2007年 1,512 1,858
2008年 1,673 1,673
2009年 1,800 2,380
2010年 1,800 1,800
2011年 1,800 --
2012年 1,800 --
*单位:亿台币
--记者 高洁如;审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。