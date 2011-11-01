〔台湾央行〕预定明年缴库1,800亿台币,今年前三季预算达标97%

路透台北11月1日电---根据台湾中央银行周一晚间提交予立法院的报告中,明年的预定缴交国库的金额为1,800.2亿台币,与上年同期相同.而今年前三季央行盈馀情况良好,已达成今年缴库目标的97%.

报告书中表示,1-3季的营业总收入为3,543.9亿台币,营业总支出为1,797.7亿台币,收支相抵後,盈馀为1,746.2亿,主要系因外汇营运量增加,及运用绩效良好,收入增加所致.

明年(2012年)的预算书中营业收入3,451.1亿台币,年增4.28%;营业总支出2,219.4亿台币,年增6.81%.

台湾政府财政连年困窘,行政院明年度中央政府总预算中,持续维持财政扩张.明年编列的岁出1.939兆(万亿)台币,年增1,506亿台币,较今年成长8.4%;岁入1.7295兆台币,年成长837亿,年增率5.1%.

由于岁出入持续短绌,明年的举借债务将达2,885亿台币,占岁出比重14.9%,不但是公共债务法实施以来的最高,也濒临举借债务不得超越岁出金额15%的上限.[ID:nCT0473045]

以下为行政院主计处公布近年中央政府总预算中,中央银行历年的的预、决算数字(未含最终审计):

预算数 决算数

2007年 1,512 1,858

2008年 1,673 1,673

2009年 1,800 2,380

2010年 1,800 1,800

2011年 1,800 --

2012年 1,800 --

*单位:亿台币