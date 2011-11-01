〔美国经济〕美国2010年资产组合中外国证券价值较上年增加--财政部

路透华盛顿10月31日电---美国财政部周一表示,美国资产组合中所持有之外国证券价值在2010年底时增加至6.8万亿(兆)美元,上年为6万亿.

这项数据是透过财政部、纽约联邦储备银行、美国联邦储备理事会的年度调查数据汇整出来的.

"美国资产组合价值在两次调查之间的增加,主要反映出2010年期间外国证券价值的变化,"财政部指出.

这项最终数据和8月31日公布的初步调查结果相比并无改变.调查显示美国2010年的持仓大多为外国企业股票,它们在2010年底时价值4.6万亿美元,较上年的4万亿增加.

除了股票,美国的资产组合中持有约1.7万亿外国长期证券,以及4,000亿美元的短期债券.

以国家排名的话,美国持有英国证券最多,达1万亿美元,其次为加拿大证券6,950亿美元、日本证券5,190亿美元,财政部表示这三个国家占美国资产组合投资约三分之一.

财政部也公开另一项估计外国持有美国证券的调查.由于这项调查实际上可做为衡量美国对海外国家举债的情况,因此更加引人注意.(完)