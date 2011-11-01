〔台湾央行〕称将循序扩大两岸金融业务往来--业务报告

台湾政府在8月底开放了国际金融业务分行(OBU)可承做人民币相关业务;金管会10月初表示,至8月底,已核准10家银行的OBU可办理人民币相关业务,目前业务量达28.61亿元人民币.

央行的业务报告中也表示,明年的业务计画重点仍将审视国内外经济金融情势,妥善运用各项货币政策工具,以维持货币总计数之适度成长,调节市场利率至适当水准,促进物价稳定,并协助经济成长.