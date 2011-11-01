〔台湾央行〕称将循序扩大两岸金融业务往来--业务报告

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北11月1日电---台湾中央银行周一送交立法院的报告中称,将循序扩大两岸金融业务往来,强化国际金融业务机构作为海外资金调度及资产管理中心.
台湾央行总裁彭淮南周三上午将赴立法院报告明年中央银行的预算,并接受质询.
台湾政府在8月底开放了国际金融业务分行(OBU)可承做人民币相关业务;金管会10月初表示,至8月底,已核准10家银行的OBU可办理人民币相关业务,目前业务量达28.61亿元人民币.
央行的业务报告中也表示,明年的业务计画重点仍将审视国内外经济金融情势,妥善运用各项货币政策工具,以维持货币总计数之适度成长,调节市场利率至适当水准,促进物价稳定,并协助经济成长.
在外汇市场方面,央行称将采弹性汇率政策,适时调节汇市供需,维持外汇市场秩序.此外,也将强化外资及陆资资金进出监控机制,掌握资金进出情况,维护国内金融市场稳定.(完)
--记者 高洁如;审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。