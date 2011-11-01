〔台湾数据〕10月制造业PMI续降至43.7,是33个月以来最低--汇丰

路透台北11月1日电---以下为汇丰台湾10月制造业采购经理人指数(PMI)数据:

2011年10月 2011年9月

43.7 44.5

主要调查结果:

* 10月份PMI值为43.7,低于9月份44.5,且10月份台湾制造业产出创下五个月以来最大调整幅度.海内外市场继续需求软化,导致新业务减缓,并创下2009年1月以来最低.

* 10月份台湾制造业的新接业务量大幅调整,主要原因是环球经济软化,海内外需求减弱.过去五个月以来,整体新订单量每月都有所调整,10月份幅度最大.

* 新接业务减缓,台湾制造业产出明显盘整.积压工作连续五个月减轻,说明业内产能仍有馀裕.10月份积压工作减幅明显,与9月份大致持平.成品库存连续第四个月减少,调查显示厂商为了控制存货而动用现有库存.

附注:PMI乃综合指标,旨在以单一数值反映制造业的景气状况.PMI数值若高于50.0,表示营运状况有改善;若低于50.0,则表示恶化.(完)

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