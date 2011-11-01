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市场报道 | 2011年 11月 1日 星期二 12:35 BJT

〔新债招标〕台湾100/7R期公债得标利率为1.819%,低于市场预期

路透台北11月1日电---台湾央行周二表示,财政部委标售的20年期100/7RA00107R=TWO增额公债得标利率为1.819%,低于市场预期的1.84-1.87%.

先前路透调查显示,本期公债得标利率预估中值在1.84-1.87%间,最低预估在1.83%,最高在1.90%.[ID:nCT0413668]

各行业的得标比重方面,银行得标比重42.0%、证券业27.43%、票券业2.57%、保险业为28.0%.(完)

台湾公债发行相关消息,请点选[TW-GVD-ISU-CMN]

--记者 董永年; 审校 林高丽

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