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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 09:59 BJT

《外汇动态》部份投机客在美元/马币填补缺口後伺机出货

0143GMT---部份银行间投机客正伺机出脱美元/马币(林吉特)MYR=MY,因汇价上涨并填补了上周末段的跳空缺口.

美元/马币高见3.1000後,目前上涨1.0%至3.0970.

"因为缺口被填补,我就会在此处出货.3.1000是一道重要的心理关卡,"吉隆坡一名交易员表示.

该交易员认为美元/马币仓位几近中立,其并称,部份人士正伺机敲进,目标看向3.2000.(完)

--编译 龚芳;审校 王冠中

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