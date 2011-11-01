〔澳新汇市〕澳元和新西兰元原地踏步,静待澳洲央行决议

路透惠灵顿/悉尼11月1日电---澳元和新西兰元周二呈现窄幅区间整理,澳洲央行稍後可能进行两年半来的首度降息.

澳元AUD=D4持稳于1.0525美元,纽约盘报1.0521,周一日本大举抛售日圆进行干预後,美元全面大涨,澳元一度大跌1.5%;据传日本干预规模高达10万亿(兆)日圆.

在中国公布疲软的官方采购经理人指数後,澳元曾短暂触及日低,这再次引发人们对中国经济步调的忧虑.[ID:nCN1188606]