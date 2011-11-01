〔澳新汇市〕澳元和新西兰元原地踏步,静待澳洲央行决议

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼11月1日电---澳元和新西兰元周二呈现窄幅区间整理,澳洲央行稍後可能进行两年半来的首度降息.
澳元AUD=D4持稳于1.0525美元,纽约盘报1.0521,周一日本大举抛售日圆进行干预後,美元全面大涨,澳元一度大跌1.5%;据传日本干预规模高达10万亿(兆)日圆.
在中国公布疲软的官方采购经理人指数後,澳元曾短暂触及日低,这再次引发人们对中国经济步调的忧虑.[ID:nCN1188606]
有鉴于中国为澳洲大宗商品的最大买家,疲软的数据带动澳元下滑近0.005美元,之後寻获支撑.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。