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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 10:00 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元原地踏步,静待澳洲央行决议

路透惠灵顿/悉尼11月1日电---澳元和新西兰元周二呈现窄幅区间整理,澳洲央行稍後可能进行两年半来的首度降息.

澳元AUD=D4持稳于1.0525美元,纽约盘报1.0521,周一日本大举抛售日圆进行干预後,美元全面大涨,澳元一度大跌1.5%;据传日本干预规模高达10万亿(兆)日圆.

在中国公布疲软的官方采购经理人指数後,澳元曾短暂触及日低,这再次引发人们对中国经济步调的忧虑.[ID:nCN1188606]

有鉴于中国为澳洲大宗商品的最大买家,疲软的数据带动澳元下滑近0.005美元,之後寻获支撑.

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