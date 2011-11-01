〔日本个股〕奥林巴斯海外投资人要求公布收购案相关董事会议记录

路透伦敦10月31日电---医疗光学产品及相机制造商奥林巴斯(Olympus)(7733.T)的日本以外最大股东Southeastern Asset Management表示,奥林巴斯应公布与争议性付款记录有关的董事会会议记录,这些付款记录是在多起收购案进行期间发生.

Southeastern在一封于写于10月20日的信函中指出,希望能够查看收购Gyrus、Altis、Humalabo以及News Chef前後的会议记录,以及研究这些交易中支付给财务顾问的异常大额付款.该公司是在周一将该信函公诸于世.

"奥林巴斯在影像处理方面的历史辉煌,医疗设备声誉卓着,股价看来相当委屈."Southeastern在送交前社长菊川刚的信函中指出,菊川刚甫于上周三辞职.

Southeastern Asset Management主管表示Josh Shores表示,"他们可以在本周或就在明天公布会议记录,这可以回答很多问题."

"我们已经对他们做出要求,他们因为技术上的问题而否决,说他们这些记录不能只给我们,而我们回应称我们不想独家取得...应该向所有人公布.但他们仍旧否决."

在周一公布的信函中,Southeastern再次要求对奥林巴斯的财务事务进行独立审计,以回答与收购案相关的问题,包括这些顾问是否某种程度上与奥林巴斯有关联.

Southeastern也想知道为何Woodford不能获准聆听最後一场董事会,且为何奥林巴斯尚未承诺指派第三方审计者来监督这次调查;Woodford周五向路透表示,他已经与美国联邦检察官会面.(完)