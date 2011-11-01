〔日本个股〕奥林巴斯海外投资人要求公布收购案相关董事会议记录

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦10月31日电---医疗光学产品及相机制造商奥林巴斯(Olympus)(7733.T)的日本以外最大股东Southeastern Asset Management表示,奥林巴斯应公布与争议性付款记录有关的董事会会议记录,这些付款记录是在多起收购案进行期间发生.
Southeastern在一封于写于10月20日的信函中指出,希望能够查看收购Gyrus、Altis、Humalabo以及News Chef前後的会议记录,以及研究这些交易中支付给财务顾问的异常大额付款.该公司是在周一将该信函公诸于世.
"奥林巴斯在影像处理方面的历史辉煌,医疗设备声誉卓着,股价看来相当委屈."Southeastern在送交前社长菊川刚的信函中指出,菊川刚甫于上周三辞职.
Southeastern Asset Management主管表示Josh Shores表示,"他们可以在本周或就在明天公布会议记录,这可以回答很多问题."
"我们已经对他们做出要求,他们因为技术上的问题而否决,说他们这些记录不能只给我们,而我们回应称我们不想独家取得...应该向所有人公布.但他们仍旧否决."
在周一公布的信函中,Southeastern再次要求对奥林巴斯的财务事务进行独立审计,以回答与收购案相关的问题,包括这些顾问是否某种程度上与奥林巴斯有关联.
Southeastern也想知道为何Woodford不能获准聆听最後一场董事会,且为何奥林巴斯尚未承诺指派第三方审计者来监督这次调查;Woodford周五向路透表示,他已经与美国联邦检察官会面.(完)
--编译 张明钧;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。