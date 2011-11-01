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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 11:17 BJT

〔台湾债市〕RP利率持平,月初资金回流但旬底银行操作保守

路透台北11月1日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二持平.虽然进入新的月份,资金陆续回流,但仍时处提存期底,银行间操作较为保守,RP利率稳于既有区间.

资金调度人士表示,今日见投信申购款流入,以及部分寿险将馀钱注入,尽管家数不多,资金调度已不若昨日困难.他们预估,在周五350亿台币的公债交割前,将可维持平稳市况.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.70-0.72%,与上日相同.(完)

--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯

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