〔台湾货币市场〕11月2日及本/下提存期资金预期变化一览表

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北11月2日电---台湾货币市场周三及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期2,456亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期727亿台币:
11/03 727.00亿
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(下提存期)
宽松因素:
--央行存单到期3兆1,523.6亿台币:
11/04 1,327.00亿
11/05 869.00亿
11/06 2,914.50亿
11/07 2,112.50亿
11/08 250.00亿
11/09 736.00亿
11/10 3,069.00亿
11/11 1,694.50亿
11/12 1,991.60亿
11/13 1,839.50亿
11/14 847.70亿
11/15 175.50亿
11/16 2,465.80亿
11/17 766.50亿
11/18 1,381.00亿
11/19 499.50亿
11/20 897.00亿
11/21 347.00亿
11/22 117.50亿
11/23 1,306.00亿
11/24 527.00亿
11/25 1,186.50亿
11/26 474.00亿
11/27 842.50亿
11/28 185.50亿
11/29 95.00亿
11/30 1,222.50亿
*12/01 1,020.50亿
12/02 363.00亿
--公债付息86.55亿台币:
11/10 95甲7期5息 7.4375亿
11/13 90甲8期10息 19.3750亿
11/14 89甲13期11息 17.7375亿
11/16 94甲8期6息 6.0000亿
11/16 96甲7期4息 9.0000亿
11/18 93甲9期7息 10.5000亿
11/24 88甲2期13息 16.5000亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--11/4: 100/7R期20年期公债发行,金额350亿台币,11月1日标售.
*--11/7: 央行发行364天期定期存单,金额1,000亿台币,11月4日标售.
--11/18:100/8R期30年期公债发行,金额300亿台币,11月15日标售.
--11/29:财100-9期273天期国库券发行,金额200亿台币,11月28日标售.
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.
注:*代表更新. (完)
--记者 李盈茜; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。