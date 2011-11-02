版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 08:03 BJT

〔台湾货币市场〕11月2日及本/下提存期资金预期变化一览表

路透台北11月2日电---台湾货币市场周三及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期2,456亿台币.

紧缩因素:

--央行料发行存单.

=======================================================

(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期727亿台币:

11/03 727.00亿

=======================================================

(下提存期)

宽松因素:

--央行存单到期3兆1,523.6亿台币:

11/04 1,327.00亿

11/05 869.00亿

11/06 2,914.50亿

11/07 2,112.50亿

11/08 250.00亿

11/09 736.00亿

11/10 3,069.00亿

11/11 1,694.50亿

11/12 1,991.60亿

11/13 1,839.50亿

11/14 847.70亿

11/15 175.50亿

11/16 2,465.80亿

11/17 766.50亿

11/18 1,381.00亿

11/19 499.50亿

11/20 897.00亿

11/21 347.00亿

11/22 117.50亿

11/23 1,306.00亿

11/24 527.00亿

11/25 1,186.50亿

11/26 474.00亿

11/27 842.50亿

11/28 185.50亿

11/29 95.00亿

11/30 1,222.50亿

*12/01 1,020.50亿

12/02 363.00亿

--公债付息86.55亿台币:

11/10 95甲7期5息 7.4375亿

11/13 90甲8期10息 19.3750亿

11/14 89甲13期11息 17.7375亿

11/16 94甲8期6息 6.0000亿

11/16 96甲7期4息 9.0000亿

11/18 93甲9期7息 10.5000亿

11/24 88甲2期13息 16.5000亿

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素:

--11/4: 100/7R期20年期公债发行,金额350亿台币,11月1日标售.

*--11/7: 央行发行364天期定期存单,金额1,000亿台币,11月4日标售.

--11/18:100/8R期30年期公债发行,金额300亿台币,11月15日标售.

--11/29:财100-9期273天期国库券发行,金额200亿台币,11月28日标售.

--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.

注:*代表更新. (完)

--记者 李盈茜; 审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐