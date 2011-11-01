〔路透调查〕欧洲基金经理人10月略微增持股票仓位,仍处防御态势

路透伦敦10月31日电---周一出炉的路透调查显示,欧洲投资人10月仅略微增加股票持仓,但在欧元区领袖企图化解主权债务危机之际,整体持仓仍呈现防御性.

这项针对18个英国以外欧洲资产管理公司所做的调查显示,10月典型的平衡资产配置为股票持仓比重达43.3%,高于上月的42.4%.这项调查是在10月13-28日期间进行.

欧洲投资人在10月份连续第三个月提高股票持仓,但仅为小幅增加.

然而,10月份调查亦显示,在受访者的资产配置当中,股票持仓比重仍然不到一半,处于历史性的低水平.

"我们相信经济可免于衰退,但经济成长可能长时期处于低迷状况,且仍为一大疑虑所在,"意大利裕信银行旗下Pioneer Investments集团投资长Giordano Lombardo表示.

在意料之中的是,欧元区债券平均持仓占固定收益资产比重自上月的64.7%隆至59.6%,为至少最近14次月度调查以来最低水准.

北美债券持仓比重则自17.2%,大幅升至22.7%.

现金持有比重自上月的10.3%降至9.3%,但仍处于历史性高位,几为2010年底5.3%的两倍.

在股票方面,投资经理将欧元区持股比重自30.3%增至34.6%,北美持股比重则自36.3%降至34.9%.

基金经理人偏好公司债,最不青睐欧元区的政府券.他们偏爱医疗保健类股,并减码原物料及公用事业类股.(完)