〔路透调查〕欧洲基金经理人10月略微增持股票仓位,仍处防御态势

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦10月31日电---周一出炉的路透调查显示,欧洲投资人10月仅略微增加股票持仓,但在欧元区领袖企图化解主权债务危机之际,整体持仓仍呈现防御性.
这项针对18个英国以外欧洲资产管理公司所做的调查显示,10月典型的平衡资产配置为股票持仓比重达43.3%,高于上月的42.4%.这项调查是在10月13-28日期间进行.
欧洲投资人在10月份连续第三个月提高股票持仓,但仅为小幅增加.
然而,10月份调查亦显示,在受访者的资产配置当中,股票持仓比重仍然不到一半,处于历史性的低水平.
"我们相信经济可免于衰退,但经济成长可能长时期处于低迷状况,且仍为一大疑虑所在,"意大利裕信银行旗下Pioneer Investments集团投资长Giordano Lombardo表示.
在意料之中的是,欧元区债券平均持仓占固定收益资产比重自上月的64.7%隆至59.6%,为至少最近14次月度调查以来最低水准.
北美债券持仓比重则自17.2%,大幅升至22.7%.
现金持有比重自上月的10.3%降至9.3%,但仍处于历史性高位,几为2010年底5.3%的两倍.
在股票方面,投资经理将欧元区持股比重自30.3%增至34.6%,北美持股比重则自36.3%降至34.9%.
基金经理人偏好公司债,最不青睐欧元区的政府券.他们偏爱医疗保健类股,并减码原物料及公用事业类股.(完)
--编译 龚芳;审校 张涛
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