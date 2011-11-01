《台湾新债》阳明海运周五董事会料决议发行60-70亿台币公司债--消息(更新版)

(新增承销商说法与背景)

* 董事会将决议发行五年期有担保债,金额60-70亿台币

* 担保银行为政府主导的大型银行

路透台北11月1日电---三位券商承销人士周二表示,台湾第二大货柜轮商阳明海运(2609.TW)将于周五(4日)举行董事会,料将决议通过发行五年期有担保公司债,金额60-70亿台币.

一位了解情况的承销商称,阳明此次发债的目的是偿还银行借款.虽然该公司没有信用评等,但由于具有官股色彩,且担保银行"实力坚强",几乎都是政府主导的大型银行,因此得标利率有机会较近日台塑(1301.TW)的1.35%利率为低.

"这是有担债,吸引力蛮强的."他说.

阳明财务人士对此消息则称,的确有发行公司债计画,但必须等到董事会通过後才对外公告.

阳明海运曾在去年3月中标售50亿台币的五年期有担保公司债,当时得标利率为1.42%.

台湾台塑集团旗下台塑于上月20日标售100/2期五年无担保公司债,定价利率在1.35%,落在市场预期1.33-1.38%的区间内,较前次得标利率1.34%微幅反弹.[ID:nCT0408098](完)