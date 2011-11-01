〔台湾经济〕截至10月底无薪假人数2,801人,创21个月新高--劳委会

路透11月1日电---台湾劳委会周二表示,各地方政府资料显示,截至10月底,共有12家厂商实施无薪假,人数为2,801人.若以人数计,这创下21个月以来的新高水位.

劳委会统计的历史资料显示,2010年1月31日的无薪假厂商数为139家,人数5,615人.

"这次有点不一样的是,这次看不到龙头的大厂,另外,也比较集中在光电业."劳委会陈慧玲处长说.

光电业中面板,LED产业今年以来受大幅亏损所苦.由季报来看,面板大厂友达(2409.TW)和奇美电(3481.TW)第三季的净损再度扩大至百亿台币以上,其中友达第三季净亏158亿台币,连续亏损四个季度共逾500亿台币;而奇美电前三季累计亏损亦达444.5亿台币.

LED大厂亿光董事长先前突然宣布将实施无薪假,引发轩然大波,後则宣布取消.

2008年美国雷曼危机引发全球金融风暴,损及全球实体经济,重创台湾一向倚重的出口产业.当时大厂如台积电(2330.TW)和台塑(1301.TW)曾宣布将实施无薪假,虽然後续并未实施,但已带动许多厂商纷纷跟进,希望以此减低冲击,降低费用支出.

劳委会统计,实施无薪假高峰在2009年的2月底,当时实施厂商586家,人数创下23.9万人,以人数计是纪录以来的最高水位.

金融风暴後全球经济快速复苏,台湾经济情势也自低谷快速弹升,2009年经济成长率衰退1.93%,但2010年即快速反弹至成长10.88%.而台湾的经季节调整失业率在2009年8月到达6.04%的历史新高後,随後即呈现连续下滑趋势,今年9月为4.27%.(完)