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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 11:31 BJT

〔东京汇市〕市场慎防日本再度干预,欧债危机疑虑重燃令欧元承压

* 市场观望日本是否将再度干预

* 美元兑日圆脱离高位,但远高于干预前水准

* 欧债危机疑虑重燃,令欧元承压

路透新加坡11月1日电---美元兑日圆周二持稳,此前因日本央行大规模干预的影响渐退,使美元从三个月高位滑落;另外,欧债危机解决计画的疑虑升高,使欧元受到压力.

日本央行周一干预之後,美元兑日圆交易仍相当震盪.根据朝日新闻报导,日方干预规模可能达创纪录高位的10万亿(兆)日圆.

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