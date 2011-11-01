〔路透调查〕英国基金经理10月调升现金部位,股市配比降至逾一年最低

路透伦敦10月31日电---路透调查显示,经过一个月对于欧元区未来的担忧後,英国投资者10月进一步撤离风险资产.化解欧债危机的计画未能让许多人信服.

尽管在周三的明显突破後股市大涨,但对13位基金经理人的调查显示,投资经理人10月将现金配置比重自9月的7.8%调升至8.8%,更远高于8月的5.4%.

而股市配置比重则从48.5%降至47.8%,配比为一年多来最低.

基金经理人欢迎欧元区领导人达成的协议,但唯有出现决策者正控制住危机的证明,才能修复其对欧元区稳定性的信念.

"由于幕後有那麽多的政治算计,谁也不敢保证决策者会及时履行诺言,缓和市场担忧."London & Capital投资策略执行主管Neil Michael称."因此市场还有一阵子会继续激烈震盪."

调查显示,10月地产领域的配置也从9月的2.6%降至2%;但包括对冲基金和大宗商品等另类投资的配置比从16.4%小增至16.8%.

债市配置比重持于24.6%,接近先前的24.7%.

亨德森全球投资公司的资产配置合夥董事Chris Paine说,许多基金经理都亟欲重新投入先前遭抛售的另类资产和股市,但对于欧洲协议眼高手低的担忧,则难以减轻.

而纵使欧洲勉力抑制住举债成本,使其不致升至无法维持的高档,并努力支撑银行,但投资经理人仍担心全球经济会再度濒临衰退.

基于此,近期市场恐难免再遭卖压.

"在欧元区的风险解除前,全球将持续出现降低风险操作.之後将回归对于全球增长前景的评估."Cheviot资产管理公司合夥人David Miller称.(完)