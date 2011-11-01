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市场报道 | 2011年 11月 1日 星期二 12:24 BJT

〔台湾央行〕将在周五标售一年期存单,金额1,000亿台币

路透台北11月1日电---台湾央行周二宣布,将于11月4日(周五)标售364天期定期存单,金额为1,000亿台币.

央行指出,上述存单将在11月7日(下周一)发行,标售方式采复数利率标,每一投标单位得标总额不得超过该期别标售总额的30%.

中央银行此前在第三季的理监事会议上决议暂停升息,重贴现率维持在1.875%不变.目前央行例行三种天期存单发行利率为:30天期存单发行利率为0.87%;91天期存单利率为0.93%;182天期利率为1.05%.(完)

--记者 高洁如; 审校 张喜良

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