〔台湾央行〕将在周五标售一年期存单,金额1,000亿台币

央行指出,上述存单将在11月7日(下周一)发行,标售方式采复数利率标,每一投标单位得标总额不得超过该期别标售总额的30%.

中央银行此前在第三季的理监事会议上决议暂停升息,重贴现率维持在1.875%不变.目前央行例行三种天期存单发行利率为:30天期存单发行利率为0.87%;91天期存单利率为0.93%;182天期利率为1.05%.(完)