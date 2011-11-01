〔全球金融〕MF Global倒闭馀波荡漾,全球主要期交所均受影响

路透11月1日电---MF Global HoldingsMF.N倒闭事件馀波荡漾,周二全球各大交易所均受到冲击,各大交易所营运商均采取行动,对这家美国期货经纪商采取停权处分,或限制该公司旗下客户交易.

MF Global周一申请破产保护,因对欧债危机押注失误.[ID:nCN1188062]

伦敦结算业者LCH.Clearnet已经宣告MF Global无法履行合约.

澳洲方面,交易所营运商ASX Ltd (ASX.AX)周二宣布谷物期约及选择权市场暂停营运,令人担心澳洲农产品期货市场是否仍健全.

伦敦金属交易所(LME)周二发布声明表示,已立即暂停MF Global的交易,此前美国CME Group(CME.O)亦采取类似举动,该公司经营芝加哥商业交易所(CME)、芝加哥期货交易所(CBOT)以及纽约商业期货交易所(NYMEX).

**清理仓位**

周一,CBOE Holdings Inc (CBOE.O)表示,正限制MF Global客户的交易,以结清其在芝加哥期权交易所(CBOE)、C2 Options Exchange以及CBOE Futures Exchange等交易平台的仓位.

黄金、原油及谷物的期货交易活动亦大幅放缓,因MF Global宣告破产後,各方面均赶忙清理仓位.根据芝加哥当地交易商的说法,MF Global的经纪商已经被禁止进入交易所.

MF Global在天然气及原油等大宗商品交易方面拥有强劲市占,其受打击程度也较其他业务严重.

一名驻悉尼(雪梨)的LME交易商表示,MF Global倒闭可能鼓励更多市场人士来利用结算所交易,因结算所交易所提供的保障多于店头交易(OTC).

纽约联邦储备银行已经中止MF Global的初级市场交易商资格,而在欧洲及北美经营期货交易所的洲际交易所(ICE)(ICE.N)、还有新加坡金管局都已经中止MF Global清算以外的业务.(完)