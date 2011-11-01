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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 13:10 BJT

《外汇动态》澳元在澳洲降息後下滑,但90日和200日移动均线提供支撑

0459GMT---澳元/美元AUD=D4下跌0.7%,报1.0461,此前澳洲央行降息25个基点至4.5%[ID:nCN1819397].利率期货<0#YIB:>显示未来可能进一步放宽政策.

澳元/美元的90日移动均线在1.0423切入,200日移动均线则位于1.0408,都提供支撑,可望阻止澳元进一步下滑.(完)

--编译 张若琪;审校 张涛

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