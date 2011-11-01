〔台湾债市〕殖利率收低,因美债价格大涨及20年券标售优于预期

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北11月1日电---台湾债市主要殖利率周二明显收跌,因昨晚美债价格大涨以及20年增额券100/7R标售结果优于预期的带动.
针对100/7R标售结果,交易商认为,一方面是经济基本面转差疑虑导致避险需求升温带动,另一方面可能是大型金融机构下标较大部位所致.但应不至于就此带动一波多头走势,因接下来还有30年增额券100/8R要标售.
"从得标比重来看,我觉得大型金融机构有进来拿."一寿险业交易员称.
另一票券商交易员则认为,由于基本面不确定的状况很多,"接下来一定不怎麽好".实质买盘基于资产配置投标拿部位,一方面去化资金,一方面在低利率环境取得较高收益,相当合理.
台湾央行今日中午标售100/7R公债,得标利率为1.819%,低于市场预期的1.84-1.87%.各行业的得标比重方面,银行得标比重42.0%、证券业27.43%、票券业2.57%、保险业为28.0%.[ID:nCT0414258]
美国公债价格周一大涨,30年期公债录得自美联储公布其第一轮大型经济刺激计划以来表现最好的一天,因股市下跌提振对避险美国公债的买需.指标10年期公债US10YT=RR上扬1-21/32,收益率从上周五尾盘的2.32%回落至2.12%.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 100/6 A00106=TWO -1.75 1.0490 1.0440-1.0627 99.5
10 100/9 A00109=TWO -3.10 1.3390 1.3310-1.3580 97.5
20 100/7R A00107R=TWO -3.74 1.8126 1.8080-1.8495 32.5
30 100/8R A00108R=TWO 0.00 1.9800 1.9800-1.9800 0.5
交易商认为,100/7R的标售结果出炉,并不会带动一波多头攻势,主要是因为30年增额券100/8R紧接着要在15日进行标售,若将殖利率追太低,将引发空头趁机布局反攻.
"100/7R要跌破1.80%不容易啦,等100/8R标完再说."一票券商交易员说.
另一证券商交易员则称,由于时序进入年底,交易商宁可持盈保泰,也不愿干冒风险在债市流动性不足的环境下进行波段操作,预料在100/7R完成交割後,债市又会进入量缩狭幅震盪的格局.
年期 期别 收盘价
30 100/8 A00108=TWO 没有成交
20 100/7 A00107=TWO 没有成交
10 100/9 A00109=TWO 1.3390
5 100/6 A00106=TWO 1.0490
2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。