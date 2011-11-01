〔台湾债市〕殖利率收低,因美债价格大涨及20年券标售优于预期

路透台北11月1日电---台湾债市主要殖利率周二明显收跌,因昨晚美债价格大涨以及20年增额券100/7R标售结果优于预期的带动.

针对100/7R标售结果,交易商认为,一方面是经济基本面转差疑虑导致避险需求升温带动,另一方面可能是大型金融机构下标较大部位所致.但应不至于就此带动一波多头走势,因接下来还有30年增额券100/8R要标售.

"从得标比重来看,我觉得大型金融机构有进来拿."一寿险业交易员称.

另一票券商交易员则认为,由于基本面不确定的状况很多,"接下来一定不怎麽好".实质买盘基于资产配置投标拿部位,一方面去化资金,一方面在低利率环境取得较高收益,相当合理.

台湾央行今日中午标售100/7R公债,得标利率为1.819%,低于市场预期的1.84-1.87%.各行业的得标比重方面,银行得标比重42.0%、证券业27.43%、票券业2.57%、保险业为28.0%.[ID:nCT0414258]

美国公债价格周一大涨,30年期公债录得自美联储公布其第一轮大型经济刺激计划以来表现最好的一天,因股市下跌提振对避险美国公债的买需.指标10年期公债US10YT=RR上扬1-21/32,收益率从上周五尾盘的2.32%回落至2.12%.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO -1.75 1.0490 1.0440-1.0627 99.5

10 100/9 A00109=TWO -3.10 1.3390 1.3310-1.3580 97.5

20 100/7R A00107R=TWO -3.74 1.8126 1.8080-1.8495 32.5

30 100/8R A00108R=TWO 0.00 1.9800 1.9800-1.9800 0.5

交易商认为,100/7R的标售结果出炉,并不会带动一波多头攻势,主要是因为30年增额券100/8R紧接着要在15日进行标售,若将殖利率追太低,将引发空头趁机布局反攻.

"100/7R要跌破1.80%不容易啦,等100/8R标完再说."一票券商交易员说.

另一证券商交易员则称,由于时序进入年底,交易商宁可持盈保泰,也不愿干冒风险在债市流动性不足的环境下进行波段操作,预料在100/7R完成交割後,债市又会进入量缩狭幅震盪的格局.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.3390

5 100/6 A00106=TWO 1.0490

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)