〔台湾央行〕共发行830.5亿台币存单,发行馀额增加461.5亿

路透台北11月1日电---台湾央行周二表示,今日共发行830.5亿台币存单,相较存单到期金额369亿,存单发行馀额增加461.5亿.

央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期707.5亿台币,利率为0.87%;91天期94亿台币,利率为0.93%;182天期29亿台币,利率为1.05%.

央行上日共发行1,183亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行馀额为6兆7,270.9亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周一当日超额准备为负67亿台币,累计超额准备为1,858亿,加计前期1%的超额准备为2,982亿台币.(完)