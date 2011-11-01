《SAFT专栏》不存钱的美国人是疯了?破产?或两者皆是?

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jim Saft; 编译 蔡美珍

路透11月1日电---看到美国储蓄率下跌,不禁令人要问:美国人是疯了,还是纯粹已经破产?

这个问题的答案可能就会决定美国究竟是会走向另一次经济衰退,或是会由政策引领经济复苏.

美国9月个人储蓄率跌至3.6%,为2007年12月以来最低.基于美国家庭财务仍然因为房价挫跌而饱受压力--况且过去10年多数时间美国储蓄率已经很低--减少储蓄的策略实在说不通.

真要说的话,过去20年应该已经让美国民众得到教训,也就是对自己资产的成长速度、可能遭遇疾病或失业等经济打击的机率,他们所抱持的预期都太乐观了.在发生重大金融危机之後,一般看法都是储蓄率将会上升,而且会长时间居高不下.许多美国民众过去的财务管理作法等于是没有安全网的高空走钢索行为,而且需要降低风险.

但他们并未这样作.2008年及2009年时,储蓄率确实稍微上扬,多数时间在5-5.5%,但今年夏天又开始走跌,现在已经连续三个月下跌.

选择不储蓄是有一定的道理.毕竟,从2007年年末以来推出的种种政策,都是为了把钱从储蓄一族的口袋搬出来,以便减轻贷款一族的压力.负实质利率让存钱的人受到惩罚,迫使他们只能接受极低的报酬,或是接受较高的风险.

在此同时,那些为了协助房市而设计的政策,成功地减少了许多负债民众的支出,但实际上未能拉抬房价,从而无法让贷款一族和无负债持有房产者共享政策成果.美国联邦储备理事会(FED,美联储)不久料会展开新一轮抵押债券购买行动,或许只会进一步减轻贷款压力,而没能提振房价.

这些都对储蓄一族构成不利条件,有些人或许便认为,节俭的报酬与风险并不合算,也比不上花钱的乐趣.光看这一点,这可算是货币政策的胜利,因为美联储已经诱使民众作了违反自己最大利益的行为,为协助一个更大的目标而作出贡献,那个目标就是缓和降低杠杆趋势的冲击.

**也许已经破产**

所以,如果美国民众是因为看不出储蓄的好处而花钱,就算得上是美联储的一项成就了.不过也许还有一个更简单的解释,看看上周美国国内生产总值(GDP)意外强劲的数据,可以拿来说明一下.

美国第三季GDP环比年率为增长2.5%,虽然消费者支出是一大助力,但民众花费的内容大有玄机.医疗保健及公用事业的支出,是消费者对经济成长贡献的主要推动力,毕竟这些开支是很难省的.而且这个现象的环境背景,是愈来愈多迹象显示,美国民众基于经济因素考量而延後或放弃医疗.

确实,看来很多人不存钱是因为他们根本没钱可存.这使得判读近期经济数据的难度升高,虽然有些数据表现令人感到振奋,但很难就此认定美国已经摆脱经济再度衰退的风险.

"第三季GDP报告的特点,就是收入与支出已经出现一个巨大且难以为继的缺口,"Gluskin Sheff策略分析师David Rosenberg在客户报告中写道.

"如果没有很快开始重振个人所得成长,消费者支出将开始直接面临萎缩."

如果消费者支出真的开始萎缩,那麽最有可能的就是美联储将端出更多类似的政策回应.已经有好几个美联储官员提到可能再推出一轮抵押债券购买计画.虽然很难驳斥房市是经济不振关键的论点,但目前为止,提供廉价融资的成效也不怎麽好.

有一件事是很明确的,储蓄率总有一天必须要上升.暂时不储蓄或许有助降低减债的痛苦,但这只不过是把痛苦延後.这是因循苟且,而非解决之道.

资产市场目前并未考虑到储蓄率上升的因素,但总有一天,当政策药效消退时就会了.(完)