主要国家经济指标预测--11月2日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月2日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0030 澳洲建筑许可 9月 -4.5% +11.4%
民间房屋建筑许可 -- -1.0%
0843 意大利Markit制造业PMI 10月 47.1 48.3
0848 法国Markit制造业PMI 10月终值 49.0 49.0
0853 德国制造业PMI 10月 48.9 48.9
0855 德国经季节调整的失业人数变动(万人) 10月 减少1 减少2.6
未经季节调整的失业人数(万人) 270 280
经季节调整的失业人数(万人) -- 292.2
经季节调整的失业率 6.9% 6.9%
0858 欧元区Markit制造业PMI 10月 47.3 47.3
0930 英国建筑业PMI 10月 50.0 50.1
1100 美国抵押贷款市场指数 10月28日当周 -- 664.0
再融资指数 -- 3,546.7
1130 Challenger美国企业计划裁员人数 10月 -- 115,730
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 10月 增加10.1 增加9.1
1630 美国FOMC利率决定 -- 0-0.25%
2145 新西兰失业率 第三季 6.4% 6.5%
就业人数 +0.4% 持平
就业参与率 68.5% 68.4%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0000 韩国HSBC/Markit制造业PMI 10月 47.99 --
0000 韩国贸易收支(亿美元) 10月初值 顺差43 --
0030 澳洲房价指数(较前季) 第三季 -1.2% -1.5%
0330 澳洲央行利率决定 11月 4.50% 4.50%
0130 日本加班工资(较上年同期) 11月 +0.2% --
0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 10月 +0.4% 持平
(较上年同期) +0.8% +0.4%
0830 瑞士采购经理人指数(PMI) 10月 46.9 47.7
0928 英国CIPS制造业PMI 10月 47.4 50.0
0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.5% +0.4%
(较上年同期) +0.5% +0.4%
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月29日当周 +0.7% --
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月29日当周 +5.2% --
1330 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI) 10月 53.66 --
1400 美国建筑支出 9月 +0.2% +0.3%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 10月 50.8 52.0
物价分项指数 41.0 55.0
1430 美国达拉斯联邦储备银行企业活动指数 10月 负5.1 --
2100 韩国外汇储备(亿美元) 10月 3,109.8 --
-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 10月 1,326 1,310
(完)
--整理 龚芳/王丽鑫;审校 王冠中
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。