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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 07:42 BJT

****主要国家经济指标预测--11月2日****

路透11月2日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0030 澳洲建筑许可 9月 -4.5% +11.4%

民间房屋建筑许可 -- -1.0%

0843 意大利Markit制造业PMI 10月 47.1 48.3

0848 法国Markit制造业PMI 10月终值 49.0 49.0

0853 德国制造业PMI 10月 48.9 48.9

0855 德国经季节调整的失业人数变动(万人) 10月 减少1 减少2.6

未经季节调整的失业人数(万人) 270 280

经季节调整的失业人数(万人) -- 292.2

经季节调整的失业率 6.9% 6.9%

0858 欧元区Markit制造业PMI 10月 47.3 47.3

0930 英国建筑业PMI 10月 50.0 50.1

1100 美国抵押贷款市场指数 10月28日当周 -- 664.0

再融资指数 -- 3,546.7

1130 Challenger美国企业计划裁员人数 10月 -- 115,730

1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 10月 增加10.1 增加9.1

1630 美国FOMC利率决定 -- 0-0.25%

2145 新西兰失业率 第三季 6.4% 6.5%

就业人数 +0.4% 持平

就业参与率 68.5% 68.4%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0000 韩国HSBC/Markit制造业PMI 10月 47.99 --

0000 韩国贸易收支(亿美元) 10月初值 顺差43 --

0030 澳洲房价指数(较前季) 第三季 -1.2% -1.5%

0330 澳洲央行利率决定 11月 4.50% 4.50%

0130 日本加班工资(较上年同期) 11月 +0.2% --

0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 10月 +0.4% 持平

(较上年同期) +0.8% +0.4%

0830 瑞士采购经理人指数(PMI) 10月 46.9 47.7

0928 英国CIPS制造业PMI 10月 47.4 50.0

0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.5% +0.4%

(较上年同期) +0.5% +0.4%

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月29日当周 +0.7% --

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月29日当周 +5.2% --

1330 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI) 10月 53.66 --

1400 美国建筑支出 9月 +0.2% +0.3%

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 10月 50.8 52.0

物价分项指数 41.0 55.0

1430 美国达拉斯联邦储备银行企业活动指数 10月 负5.1 --

2100 韩国外汇储备(亿美元) 10月 3,109.8 --

-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 10月 1,326 1,310

(完)

--整理 龚芳/王丽鑫;审校 王冠中

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