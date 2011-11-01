〔台湾汇市〕台币兑美元收贬1.56角,欧债疑虑再起令外资大举汇出

路透台北11月1日电---台币兑美元TWD=TP周二收盘下跌1.56角.尽管台股逆势收高,惟受到欧债危机的不确定性影响,市场风险胃纳降低,美元兑一篮子货币受避险买盘推高,外商回补美元力道强劲,促台币开盘不久便贬破30元价位.

汇银人士指出,此前希腊意外宣布将就纾困计画进行公投,义大利公债疑虑重燃,加深欧元区的不确定性;加之美股上日挫跌拖累亚洲股市下跌,以及澳洲央行两年半来首度降息,均带动国际资金流往美元.不过,逢高见出口商美元卖盘大量出笼,稍稍纾缓台币跌势.

不仅在现汇市场见外资汇出,他们表示,在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中也见美元买盘,美元/台币一周和一个月期换汇点转为溢价,分别报0.040/0.060及0.035/0.055,显示台币短线走贬压力较大.

"欧债还是没有结束,美国期货商昨天无预警倒闭,看来问题很大,"一位本地银行人士称.

美国期货经纪公司MF Global Holdings周一申请破产保护,此前该公司对欧元区债务形势押注失误.MF Global在不到一周内垮台,成为欧债危机在美国的最大受害者,并且是美国历史上以资产计第七大破产案.[ID:nCN1188062]

他们预估,明日区间先看30.0-30.2元,大抵不脱在29.7-30.3大区间内震荡.

稍晚美国联邦储备理事会(美联储,FED)将召开连两日的政策会议,会後将公布利率决策.交易员对此表示,市场猜想美联储可能推出进一步量化宽松政策,惟可能性不大.另外,银行间也将欧债焦点暂时集中在周四的20国集团峰会(G20)上.

台湾加权指数.TWII周二收涨0.45%至7,622.01点;外资及陆资在台股买超32.08亿台币,已经连续七日买超,累计金额为497.32亿.[ID:nCT0414550]

新兴汇市中,马来西亚马币(林吉特)MYR=及新加坡坡元SGD=周二下跌,引领其他区域货币跌势,全球经济迟滞的疑虑及欧债计画进展缓慢,可能增加新兴亚洲货币的下行压力.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.086 29.930 29.865-30.086 29.980 10.76 10.50

TAIFX1

元太外汇经纪公司 30.079 29.911 29.980-30.086 30.000 3.49 4.05

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 0.035/0.055 -0.020/-0.010

美元/台币六个月期 -0.180/-0.150 -0.250/-0.210

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