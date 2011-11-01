〔台湾货币市场〕短率略走滑,周五标存单前资金可望充裕

* 短率略微走滑

* 周五标长天期存单前资金可望偏向宽裕

记者 高洁如

路透台北11月1日电---台湾银行间短期利率周二较上日略微走滑.度过了提存期底最紧的一日,月初资金明显偏向宽松,让短率成交向区间低位靠拢.交易商认为,周五标售长天期存单之前,央行可望维持宽松的资金水位.

资金调度人士指出,今日资金明显较上日宽裕,令短率略微走低.若以一周内的拆款利率来看,截至目前为止,一周的拆款利率成交高位0.82%,较上日走低3基点.而不少本地银行也指出,今日自外商银拆入的资金可望较上日走低近5基点,且金额也增加.

"今天大家根本不缺钱,明显比昨天松很多,因为有一大堆人打电话来要丢钱,"一大型银行业人士表示.但他也表示,今日央行隔夜资金收入目标偏低,令市场游资大增.

另一位民营银行调度人士说,"这跟周五要标存单不无关系."

台湾央行午间公布将于11月4日(周五)标售364天期定期存单,金额为1,000亿台币.

交易人士说,在成本考量下,按往例央行会在标一年期存单之际,维持相当宽松的市场资金水位,因此估计本周的短率还是有机会再略走低.

本地时间1518拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.406%,上日为0.397%;区间为0.299-0.80%,上日在0.299-0.81%.

2-7天拆款利率区间在0.40-0.82%,上日在0.392-0.85%.

**短票利率也走低**

票券商方面,交易员表示,由于票量不够,因此对于开出偏高利率的银行,票券商就不承做,短票的利率水位因而走低.

30天内短票银行间今日主要成交利率落在0.86%,上日短票利率主要在0.87%.

台湾央行今日存单到期金额369亿,存单发行馀额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周一至周四央行存单到期共4,719.5亿台币,周三和周四的到期各为2,456.00亿、727亿,周五新提存期开始则是到期1,327亿.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周一当日超额准备为负67亿台币,累计超额准备为1,858亿台币,加计前期1%的超额准备为2,982亿台币.

**公债RP利率持稳高位**

公债同业附买回(RP)利率周二持平.虽然进入新的月份,资金陆续回流,但仍时处提存期底,银行间操作较为保守,RP利率稳于既有区间.

资金调度人士表示,今日见投信申购款流入,以及部分寿险将余钱注入,尽管家数不多,资金调度已不若昨日困难.他们预估,在周五350亿台币的公债交割前,将可维持平稳市况.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.70-0.72%,与上日相同.(完)