〔两岸金融〕新光人寿和中寿成台湾首批获大陆QFII资格寿险公司

路透台北11月1日电---台湾寿险业者--新光人寿周二表示,获中国证监会核准取得合格境外机构投资者(QFII)资格,是台湾第一批取得大陆QFII资格的寿险公司.

中国人寿(2823.TW)在上日也表示,已取得中国证监会核准的QFII资格.

近年台湾寿险业者普遍存在利差损压力,因此业者无不期待能够投入大陆A股及债券市场,以提高投资收益.

新光人寿并表示,後续将向中国国家外汇管理局申请投资额度,一旦获准後将正式投资中国的A股及债券市场.此将有助分散新光人寿目前主要集中于欧洲及美国之市场风险,提升整体风险调整後报酬.

新寿称,目前旗下设有专责单位负责大陆市场(含香港)之投资,将在兼顾风险与报酬的前提下,配合公司整体资产配置之考量,获取合理之投资报酬.

根据中国证监会9月的QFII名录,目前台湾金融相关机构已取得大陆QFII资格的有:富邦投信、群益投信、宝来投信、复华投信以及国泰投信.(完)