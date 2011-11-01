版本:
中国
公司新闻(中文) | 2011年 11月 1日 星期二 16:35 BJT

〔台湾个股〕国泰金希望明年在大陆再设银行分行,并洽谈投资租赁公司

路透台北11月1日电---台湾资产最大的民营金控--国泰金(2882.TW)周二表示,希望旗下国泰世华银行明年在中国设立第二家分行;同时还希望以合资或参股的方式在中国设立租赁公司,正洽谈中.

国泰金控高层在机构投资人说明会上还表示,寻求参股大陆城市银行.

国泰金收盘逆势大跌2.07%至35.40台币;台湾股市加权股价指数.TWII小涨0.45%至7,622.01点.(完)

--采访 董永年;撰写 张雅菁; 审校 乔艳红

更多 公司新闻(中文)

热门文章

编辑推荐

文章推荐