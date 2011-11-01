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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 16:17 BJT

〔金属期市〕LME期铜下挫,因希腊拟举行公投及中国数据欠佳

路透上海11月1日电---伦敦期铜周二下滑,因希腊总理意外宣布将针对欧盟上周达成的救助协议举行全民公投,且中国制造业活动意外减缓,令全球经济更加黯淡.

0708GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3挫跌1.7%,报每吨7,866美元,上日则下跌2.3%.

上海期交所主力1月期铜SCFc3下跌0.9%至每吨57,710元人民币(9,081.18美元),上日则挫跌1.7%.

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