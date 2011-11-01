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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 07:04 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月1日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 77.69 -3.60 -4.43 5486991

搜狐 (SOHU.O) 59.17 -1.23 -2.04 2246086

网易 (NTES.O) 46.25 -1.12 -2.36 431254

百度 (BIDU.O) 135.05 -5.13 -3.66 6988880

亚信科技 ASIA.O 7.81 -2.21 -22.06 2597328

侨兴环球电话 XING.O 0.85 -0.03 -3.41 227232

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.45 -0.17 -1.35 4353569

联电 (UMC.N) 2.15 -0.08 -3.59 1139820

日月光 (ASX.N) 4.49 +0.07 +1.58 701049

矽品精密 (SPIL.O) 5.21 +0.01 +0.19 3097627

和信超媒体 (GIGM.O) 0.90 -0.02 -2.14 105437

友达 (AUO.N) 4.37 +0.09 +2.10 1001132

中华电信 (CHT.N) 32.97 -0.66 -1.96 102582

台湾国际航电 (GRMN.O) 34.19 -0.20 -0.58 1408958

香港

中国移动 (CHL.N) 47.87 +0.31 +0.65 441442

中国联通 (CHU.N) 19.86 -0.25 -1.24 666005

中国电信 (CHA.N) 60.11 -0.99 -1.62 40209

中芯国际 (SMI.N) 2.55 -0.10 -3.77 63716

(完)

--整理 王冠中

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