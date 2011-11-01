《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月1日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 77.69 -3.60 -4.43 5486991
搜狐 (SOHU.O) 59.17 -1.23 -2.04 2246086
网易 (NTES.O) 46.25 -1.12 -2.36 431254
百度 (BIDU.O) 135.05 -5.13 -3.66 6988880
亚信科技 ASIA.O 7.81 -2.21 -22.06 2597328
侨兴环球电话 XING.O 0.85 -0.03 -3.41 227232
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.45 -0.17 -1.35 4353569
联电 (UMC.N) 2.15 -0.08 -3.59 1139820
日月光 (ASX.N) 4.49 +0.07 +1.58 701049
矽品精密 (SPIL.O) 5.21 +0.01 +0.19 3097627
和信超媒体 (GIGM.O) 0.90 -0.02 -2.14 105437
友达 (AUO.N) 4.37 +0.09 +2.10 1001132
中华电信 (CHT.N) 32.97 -0.66 -1.96 102582
台湾国际航电 (GRMN.O) 34.19 -0.20 -0.58 1408958
香港
中国移动 (CHL.N) 47.87 +0.31 +0.65 441442
中国联通 (CHU.N) 19.86 -0.25 -1.24 666005
中国电信 (CHA.N) 60.11 -0.99 -1.62 40209
中芯国际 (SMI.N) 2.55 -0.10 -3.77 63716
(完)
--整理 王冠中
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。