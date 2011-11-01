〔纽约汇市〕欧元连跌三日,因希腊决定全民公投助燃违约忧虑(更新版)

(新增文末报价表格)

* 希腊政府称将在周五赢得信任投票

* 法德首脑将会晤希腊总理

* 交易商对日本可能进一步干预日圆汇率保持警惕

路透纽约11月1日电---欧元兑美元周二连跌第三个交易日,触及约三周低位,因希腊就欧盟救助计划举行全民公投的意外决定助燃对希腊即将违约的忧虑.

希腊政府可能面临倒台,因执政党议员要求总理帕潘德里欧就全民公投提议危及希腊的欧元区成员国地位而辞职.

法国和德国首脑要求帕潘德里欧周三在法国嘎纳进行紧急会谈,促请在20国集团会议举行前迅速落实希腊救助协议.

一名发言人在几名希腊执政党议员问及提早大选时表示,希腊政府相信将在周五赢得信任投票,且将按计划就欧盟援助计划举行全民公投.

纽约尾盘,欧元兑美元EUR=报1.37美元左右,当日下跌1.1%,稍早低见1.3608美元,此为10月12日来最低.法国总统萨科齐和德国总理梅克尔在电话谈话中同意落实上周欧盟会议的决定,这消息限制欧元跌幅.

希腊的做法令欧洲领导人连连抗议.德国表示愤怒和沮丧,政治领袖称,可以让希腊破产及迫使希腊退出欧元区.

"希腊可能面临来自致力于达成援助协议的欧洲国家越来越猛烈的抨击,"GFT Forex汇市研究部主管Kathy Lien说.

"不幸地是,这短期可能增加欧洲央行在本周(会议)减息或至少研究减息计划的压力,"她说,"因此我们预期欧元将进一步下跌."

包括商品和全球股市在内的风险资产全线重挫.德债和美国公债等传统避险资产大涨.

**关注央行政策会议**

鉴于本周美国联邦储备理事会(FED,美联储)和欧洲央行将举行货币政策会议,还有20国集团(G20)峰会,美元和欧元本周走势都较脆弱.

美联储周二开始为期两日的货币政策会议,可能开始准备进一步放宽货币政策,尽管此次可能不会有新的刺激措施出台.

"我们仍认为本周欧洲央行不会降息,且鉴于美国经济数据趋稳,美联储也会按兵不动."MF Global汇市分析师Jessica Hoversen表示.

"欧洲央行不降息,以及G20会议有一些积极发展可能在短期内扶助欧元,但我们仍认为升势将短暂."

美元兑日圆走强,但脱离周一触及的三个月高位,因日本大规模干预的影响渐消.美元兑日圆JPY=尾盘升0.1%,报78.28日圆,市场人士仍担心日本当局会进一步抛售日圆.

欧元兑日圆EURJPY=跌0.9%,报107.28日圆,回吐干预期间录得的大部分升幅.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

------------------------------------------------------------------

欧元/美元 EUR= 1.3694 1.3856 -1.17 +2.37 1.3377

美元/日圆 JPY= 78.32 78.20 +0.15 -3.49 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 107.26 108.26 -0.92 -1.26 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.8870 0.8772 +1.12 -4.98 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5945 1.6088 -0.89 +2.22 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0198 0.9995 +2.03 +2.32 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0331 1.0535 -1.94 +1.25 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2147 1.2150 -0.02 -2.73 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8586 0.8612 -0.30 +0.16 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.7947 0.8061 -1.41 +2.00 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.6590 5.5509 +1.95 -2.80 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.7513 7.6945 +0.74 -0.49 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6041 6.5017 +1.57 -1.58 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.0534 9.0122 +0.46 +0.81 8.9809

------------------------------------------------------------------

附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 利棣儿/李军;审校 李军/母红

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]