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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 06:47 BJT

****澳新经济指标预测--11月2日-11月9日****

路透11月2日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------10月31日当周--------------------------------

11月2日(三)

0030 澳洲建筑许可 9月 -4.5% +11.4%

民间房屋建筑许可 -- -1.0%

2145 新西兰失业率 第三季 6.4% 6.5%

就业人数 +0.4% 持平

就业参与率 68.5% 68.4%

11月3日(四)

0030 澳洲零售销售(较前月) 9月 +0.4% +0.6%

零售销售(较前季) 第三季 +0.6% +0.3%

11月4日(五)

0030 澳洲央行季度货币政策声明 -- --

--------------------------------11月7日当周---------------------------------

11月7日(一)

0030 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 10月 -- -2.2%

报纸招聘广告(较前月) -- 持平

11月8日(二)

0030 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 10月 -- 负2

企业状况指数 -- 正2

0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 9月 -- 顺差31

进口(较上月) -- +3%

出口(较上月) -- +8%

11月9日(三)

0030 澳洲房屋融资(较上月) 9月 -- +1.2%

(完)

--编译 王冠中;审校 徐文焰

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