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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 06:56 BJT

****日韩经济指标预测--11月2日-11月9日****

路透11月2日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------10月31日当周--------------------------------

11月2日(三)

无重要经济数据公布.

11月3日(四)

2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 -- 买超1,020.2

外资投资日本股票(10亿日圆) -- 卖超41.7

11月4日(五)

无重要经济数据公布.

--------------------------------11月7日当周---------------------------------

11月7日(一)

0500 日本领先指标(较上月) 9月 -- -0.8

同时指标(较上月) -- +0.3

11月7日-11月8日

2350 日本外汇储备(亿美元) 10月 -- 12,005

11月8日(二)

2300 韩国失业率 10月 -- 3.2%

2350 日本银行放款(较上年同期) 10月 -- -0.3%

2350 日本未经调整经常帐盈馀(较上年同期) 9月 -- -64.3%

(亿日圆) -- 4,075

11月9日(三)

0500 日本服务业景气判断指数 10月 -- 45.3

2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 10月 -- +5.7%

(较上月) -- +0.1%

2330 日本路透短观制造业景气判断指数 11月 -- 正6

2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 -- --

外资投资日本股票(10亿日圆) -- --

2350 日本机械订单(较上月) 9月 -- +11.0%

(较上年同期) -- +2.1%

(完)

--编译 王冠中;审校 张荻

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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