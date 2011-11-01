日韩经济指标预测--11月2日-11月9日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月2日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------10月31日当周--------------------------------
11月2日(三)
无重要经济数据公布.
11月3日(四)
2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 -- 买超1,020.2
外资投资日本股票(10亿日圆) -- 卖超41.7
11月4日(五)
无重要经济数据公布.
--------------------------------11月7日当周---------------------------------
11月7日(一)
0500 日本领先指标(较上月) 9月 -- -0.8
同时指标(较上月) -- +0.3
11月7日-11月8日
2350 日本外汇储备(亿美元) 10月 -- 12,005
11月8日(二)
2300 韩国失业率 10月 -- 3.2%
2350 日本银行放款(较上年同期) 10月 -- -0.3%
2350 日本未经调整经常帐盈馀(较上年同期) 9月 -- -64.3%
(亿日圆) -- 4,075
11月9日(三)
0500 日本服务业景气判断指数 10月 -- 45.3
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 10月 -- +5.7%
(较上月) -- +0.1%
2330 日本路透短观制造业景气判断指数 11月 -- 正6
2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 -- --
外资投资日本股票(10亿日圆) -- --
2350 日本机械订单(较上月) 9月 -- +11.0%
(较上年同期) -- +2.1%
(完)
--编译 王冠中;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。