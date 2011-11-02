〔香港新股〕天瑞水泥加入11月中旬上市聆讯热潮,筹3至4亿美元--IFR

路透11月2日电---据汤森路透旗下IFR报导，又一家企业加入11月中旬的上市聆讯热潮。中国河南省的天瑞水泥打算11月10日或17日，至香港联交所寻求挂牌许可。

中银国际、交银国际、建银国际和德意志银行(DBKGn.DE)负责安排是次3亿至4亿美元的募资交易。

其馀也拟于11月中旬进行上市聆讯的企业包括上海宝信汽车销售服务、鑫桥联合融资租赁、金汉斯餐饮连锁和中国最大的民营电视剧制作公司海润影视。

时代手袋厂将于下周开始为香港上市发行进行推介，募集资金1亿至1.5亿美元。该公司初定于11月14日那个星期开始路演。美银美林独家承销是次交易。

该公司总部设于香港，在内地厂房生产手袋以及其他皮革制品，也为国际名牌手袋进行代工生产。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)