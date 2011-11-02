〔香港新股〕天瑞水泥加入11月中旬上市聆讯热潮,筹3至4亿美元--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月2日电---据汤森路透旗下IFR报导，又一家企业加入11月中旬的上市聆讯热潮。中国河南省的天瑞水泥打算11月10日或17日，至香港联交所寻求挂牌许可。
中银国际、交银国际、建银国际和德意志银行(DBKGn.DE)负责安排是次3亿至4亿美元的募资交易。
其馀也拟于11月中旬进行上市聆讯的企业包括上海宝信汽车销售服务、鑫桥联合融资租赁、金汉斯餐饮连锁和中国最大的民营电视剧制作公司海润影视。
时代手袋厂将于下周开始为香港上市发行进行推介，募集资金1亿至1.5亿美元。该公司初定于11月14日那个星期开始路演。美银美林独家承销是次交易。
该公司总部设于香港，在内地厂房生产手袋以及其他皮革制品，也为国际名牌手袋进行代工生产。(完)
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--整理 杨淑祯 ; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。