〔中国新债〕浦发银行拟发至多300亿元金融债,年期不低于五年--IFR

路透11月2日电---据汤森路透旗下IFR报导，几位消息人士透露，上海浦东发展银行(600000.SS)拟发行至多300亿元人民币（47.2亿美元）金融债券，债券期限将不低于5年。浦发银行据悉已委任中金公司担任是次交易的主承销商。

而此前，深圳发展银行(000001.SZ)表示拟于未来三年内发行200亿元人民币（31亿美元）金融债券，补充中长期资金，推动中小企业业务发展。债券期限为1年至10年，可在境内和／或境外市场分次发行。据接近交易人士表示，中金公司亦将负责该笔交易主承任务。

消息人士表示，该两期金融债发行目的是为小微企业提供贷款，目前两笔交易均尚处于较早期阶段。此前市场传闻有类似安排的还包括民生银行(1988.HK)(600016.SS)，兴业银行(601166.SS)和中国银行(3988.HK)(601988.SS)，拟发行金额各为500亿元，300亿元和200亿元。

浦发银行刚刚在10月11日以6.15%的票息发行了184亿元15年期（附第10年末发行人赎回选择权）次级债券，中信证券(6030.HK)(600030.SS)和国泰君安位列主承销商。联合资信给予债项AA+级信用评级，发行人AAA级信用评级。

深发展今年4月以7.5%发行了36.5亿混合资本债，该债期限15年，附第10年末发行人赎回选择权。海通证券司(600837.SS)和中信证券位列主承销商。大公国际给予债项AA级信用评级，发行人AA+级信用评级。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)