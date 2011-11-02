〔金砖国家〕11月1日股汇市收盘纵览

路透11月2日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月1日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低2.64%,报968.69点.

中国股市:沪综指周二小幅收升.隔夜海外市场大跌及今日公布的中国10月官方PMI数据意外疲软拖累大盘冲高回落.不过,分析人士指出,由于目前政策微调等市场利好尚未出尽,反弹料仍未结束.沪综指.SSEC收报2,470.019点,涨1.769点或0.07%.早盘一度上扬至2,491.35点的逾一个月高点.[.SSCN]

香港股市:收低,此前中国公布10月份制造业增长逊于预期,而欧洲如何落实欧债协议的疑虑越来越大,使得投资人毫不手软地将上月涨势的获利了结.恒生指数.HSI收跌2.49%至19,369.96点.恒生国企指数.HSCE收跌3.12%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价收盘略涨,而盘间波动明显,一度接近跌停.尽管央行中间价继续表现出了偏强意图,但套利空间的存在使得美元购汇盘仍十分积极,压制人民币即期汇价走势.[CNY/CN][ID:nCN1189944]

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印度股市:连续第二日下跌,收低1.27%为10日来最大单日跌幅,ICICI Bank (ICBK.NS)领跌,因在上个月股市涨势後,投资人持续了结获利.指标BSE指数.BSESN跌224.18点,收报17,480.83.在30档成分股中仅七档上涨.[.BO]

印度汇市:印度卢比/美元创近两周单日最大跌幅,因欧债危机或将恶化的疑虑损及全球风险胃纳,打击股市和欧元.卢比/美元INR=D2收报49.27/28,较上日收盘价48.69/70贬1.2%,为10月20日以来最大单日跌幅.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,484.980点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低3.74%,报789.63点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌2.12%,报30.8000卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX升0.11%,至42.1350卢布.

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巴西股市:拉美股市下跌,此前希腊总理呼吁就欧盟纾困协议举行全民公投,引发该国可能违约,破坏欧元区债务协议的疑虑.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP跌1.74%,收报57,322.75点.[ID:nN1E7A01WO]

巴西汇市:拉美货币兑美元由巴西雷亚尔和墨西哥披索领跌,此前希腊总理的公投呼吁重燃该国违约风险.周二收盘时(1900GMT),巴西雷亚尔兑美元BRBY下跌1.99%至1.7365.稍早一度重贬3.41%至1.7620,为四个交易日来最弱水准.[ID:nN1E7A020A]

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南非股市:大幅收低且连跌两日,在希腊抛出震撼的公投议题後,全球投资人出脱风险资产.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI跌2.23%至28,372.84点.综合指数.JALSH下滑1.93%至31,724.22点.[.J]

南非汇市:南非兰特兑美元走贬,因希腊就纾困方案公投的计画引发市场担心欧债危机远未结束.兰特兑美元一度重贬3.43%,触及8.2096的10月21日以来低点,并创9月21日以来最大单日跌幅.但在德法领导人称将致力于上周达成一致的遏止危机三点计画後,兰特削减跌幅.1525GMT,兰特兑美元报8.09,较周一纽约收盘的7.9370贬值1.93%.[ZAR/](完)