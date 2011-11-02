〔离岸人民币〕中国津联集团发三年期人债,利率区间5.5%-6%--IFR

路透11月2日电--据汤森路透旗下IFR报导，中国津联集团周二推出其首笔离岸人民币市场债券，利率区间在5.5%-6.0%，期限3年，规模待定，料本周内定价。

该人民币计价的Reg S债券，由星展银行(DBSM.SI)、中信银行国际、德意志银行(DBKGn.DE)、摩根大通(JPM.N)、渣打银行(2888.HK)、瑞银集团UBSN.VX(UBS.N)和永隆银行担任联席簿记管理人和联席主承销商。

发行主体是津联集团全资子公司Victor Soar，由津联集团担保。

津联集团是由天津市政府全资出建的国有企业，也是天津市政府的融资和投资平台。此次发债的附带条款规定，如果津联集团不再由天津市政府100%全资拥有，或不再控制天津发展控股，投资人可以面值的101%将债券卖回给公司.(完)

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