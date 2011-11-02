〔离岸人民币〕中国津联集团发三年期人债,利率区间5.5%-6%--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月2日电--据汤森路透旗下IFR报导，中国津联集团周二推出其首笔离岸人民币市场债券，利率区间在5.5%-6.0%，期限3年，规模待定，料本周内定价。
该人民币计价的Reg S债券，由星展银行(DBSM.SI)、中信银行国际、德意志银行(DBKGn.DE)、摩根大通(JPM.N)、渣打银行(2888.HK)、瑞银集团UBSN.VX(UBS.N)和永隆银行担任联席簿记管理人和联席主承销商。
发行主体是津联集团全资子公司Victor Soar，由津联集团担保。
津联集团是由天津市政府全资出建的国有企业，也是天津市政府的融资和投资平台。此次发债的附带条款规定，如果津联集团不再由天津市政府100%全资拥有，或不再控制天津发展控股，投资人可以面值的101%将债券卖回给公司.(完)
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--整理 杨淑祯; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。