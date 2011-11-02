《台湾报摘》--经济日报11月2日

* 头版头条:

--希腊总理巴本德里欧意外宣布将把上周欧盟高峰会达成的纾困协议交付公投,并寻求国会信任投票,引发新一波危机,欧美股市周二涌现恐慌性卖压,重挫2%至4%,欧元及油价也应声下跌.

* 其他:

--车市龙头和泰汽车(2207.TW)10月单月销售量达到1.13万辆、占台湾10月车市的36.2%,预计未来两个月和泰车单月销售量都上看1万辆以上,垫高台湾车市规模,全年销售37万辆的市场高标可望顺利达成.

--晶元光电(2448.TW)研发副总谢明勋表示,发光二极体(LED)灯泡渗透率要拉升,关键仍在价格问题,目前LED灯的渗透率低于4%,如果节能灯与LED灯泡的价差拉近至十倍以内,将带动LED灯泡渗透率提高至10%以上.

--台塑化(6505.TW)高层透露,依往年需求估,中国大陆等地区的石化下游加工厂商,新春开炉时,均将建立一定额度的库存,料创造明年一波需求,价格也将从底部反弹;至于全年的需求,保持今年的情况就不错.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.