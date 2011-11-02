《台湾报摘》--工商时报11月2日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--希腊总理巴本德里欧周一意外宣布,要把欧盟提供的第2套纾困方案交付公投.希腊此举不但可能让欧盟致力化解欧债危机的苦心化为乌有,也会把希腊推向倒债深渊,甚至退出欧元区.
* 其他:
--友达(2409.TW)昨日宣布副总以上高阶主管共16人,全面减薪15%,董事长李焜耀也同样减薪,他进一步强调"和战斗团队一起共体时艰".至于彩晶(6116.TW)则传出裁员,由于大陆模组厂进行整并,南京模组厂人员缩减二成.
--配合明年扩展业务需求,复兴航空6702.TW董事长林明升昨表示,近期内将办理第二次私募,主要为募集资金,预计农历年前後,让公司资本额突破100亿台币
--美元拆款利率飙高,带动兆丰银海外分行获利成长逾10%,截至9月底止,兆丰银累计税前EPS达2.12元,近半年因市场美元拆款利率飙高,对外币资金水位丰沛的兆丰更有加分作用,其中又以纽约分行受惠最多.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。