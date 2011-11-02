《台湾报摘》--工商时报11月2日

* 头版头条:

--希腊总理巴本德里欧周一意外宣布,要把欧盟提供的第2套纾困方案交付公投.希腊此举不但可能让欧盟致力化解欧债危机的苦心化为乌有,也会把希腊推向倒债深渊,甚至退出欧元区.

* 其他:

--友达(2409.TW)昨日宣布副总以上高阶主管共16人,全面减薪15%,董事长李焜耀也同样减薪,他进一步强调"和战斗团队一起共体时艰".至于彩晶(6116.TW)则传出裁员,由于大陆模组厂进行整并,南京模组厂人员缩减二成.

--配合明年扩展业务需求,复兴航空6702.TW董事长林明升昨表示,近期内将办理第二次私募,主要为募集资金,预计农历年前後,让公司资本额突破100亿台币

--美元拆款利率飙高,带动兆丰银海外分行获利成长逾10%,截至9月底止,兆丰银累计税前EPS达2.12元,近半年因市场美元拆款利率飙高,对外币资金水位丰沛的兆丰更有加分作用,其中又以纽约分行受惠最多.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.