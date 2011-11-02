〔欧洲政经〕意大利总统加紧施压总理贝鲁斯柯尼,促加紧实施改革

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透罗马11月1日电---意大利总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)周二升高对总理贝鲁斯柯尼施压,重申迫切改革的要求,并指出他可能考虑替代政府的选项.
在意大利政府公债和银行股重挫,金融市场经过狂乱的一日後,纳波利塔诺发表声明指出,该国对欧盟所做的改革承诺不能推迟.
他指出,贝鲁斯柯尼曾确认打算推进那些措施,但称反对阵营已表示准备"承担必要的责任".
中间偏左的反对党民主党表示乐见总统的声明.该党稍早再度呼吁贝鲁斯柯尼辞职.
就在纳波利塔诺发表声明前不久,意大利的主要商业联盟也说,总理应迅速采取行动,否则将"招致後果".
贝鲁斯柯尼一再拒绝要求他下台的呼吁,但外界对于政府不久会垮台、使春天需重新选举的预期正在升高.(完)
--编译 张若琪;审校 张荻
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