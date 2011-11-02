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市场报道 | 2011年 11月 2日 星期三 09:16 BJT

〔台湾股市〕开盘挫跌,银行股受创最深

路透台北11月2日电---台湾股市周三开低1.6%,尾随区域市场跌势,主因外界担忧欧债援助计划可能功亏一篑,银行股受创最重.

加权股价指数.TWII早盘挫跌115.20点,成为7,506.81点.金融保险类指数.TFNI跌逾3%.

台币/美元TWD=TP贬值0.134至30.220.

外资周二买超32.08亿台币.(完)

--编译 龚芳;审校 沈以文

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