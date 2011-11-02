〔台湾股市〕开盘挫跌,银行股受创最深

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北11月2日电---台湾股市周三开低1.6%,尾随区域市场跌势,主因外界担忧欧债援助计划可能功亏一篑,银行股受创最重.
加权股价指数.TWII早盘挫跌115.20点,成为7,506.81点.金融保险类指数.TFNI跌逾3%.
台币/美元TWD=TP贬值0.134至30.220.
外资周二买超32.08亿台币.(完)
--编译 龚芳;审校 沈以文
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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