〔台湾个股〕茂德称已获银行团全数同意调降利息

路透台北11月2日电---陷于财务危机的台湾DRAM厂商茂德5387.TWO周三称,已于上日获全体授信银行同意调降借款年利率.此举或令茂德暂获喘息空间,而银行亦暂免于逾期放款大增.

茂德在证交所公告称,银行团同意今年6月1日至12月31日,利率按年利率0.1%计息,而明年起利息计算方式以各联贷变更核准函的条件办理,但公告并未说明细节.

资本高度密集的动态随机存取记忆体(DRAM)产业,厂商多向银行借入大额资金,但近年DRAM价格迟迟无法回升,令厂商亏损持续扩大.茂德在6月底向银行借贷的利息无法缴出後,安侯建业联合会计师事务所(KPMG台湾)已接受委托协调茂德与银行团谈判,并希望引入策略投资人对股权的投资.

本周一时,二位熟知此事的消息人士向路透表示,至上周五茂德债权银行团开会时,还有部分银行董事会未能同意茂德公司的降息案,这可能令此案被银行转列为逾期放款.[ID:nCT0413398]

有银行业高层表示,若放款转列为逾放,或引发债权银行团对茂德抵押债权的处分行动,也可能牵动其後续引进策略投资人入股的进度.(完)

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