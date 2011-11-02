〔专栏节选〕中小企业在中国--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自11月3日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

中国严峻的货币紧缩政策，对在中国的台商中小企业造成融资压力；如今中国通膨有机会走滑，货币政策可望逐渐反转。猪肉价格已有疲软迹象，上半年高不可攀的全球商品价格，现在也开始下跌；加上基期较高的物价，都让我们有理由相信，中国通膨的高点已经出现。

虽然中国政府打压不动产市场的投机活动，仍将持续一段时间，不过预期当前二一％的存款准备率可能很快就会调降。

不论中国信用紧缩的戏码是否真正落幕，这一切都指向一个关键性重点，就是除了国企之外，在中国做生意仍是一个危险的举动。

尽管我们很想相信，中国最终已朝向自由市场经济发展，但事实是，在北京当局的心目中，国企经济仍是它的最爱。

中国领导人厌恶通膨，除了受到一九三Ｏ年代恶性通膨的教训外，民众的普遍认知则是，愿意接受有限度的政治自由，以换取政府担保生活水准能持续上扬。因此，经济和就业机会将会持续成长，而通膨仍将受到严格控制。

问题在于，中国经济成长的很大比重，是仰赖国外已开发市场的出口需求；这方面是中国难以掌握的变数。国企对中国领导人如此重要，就在于这些企业能够创造大量的就业机会，除此而外，其他功能则不是重点。

中国的银行并不擅长放款给中小企业，这却是台湾的银行专精之处；对中小企业放款，要对客户的状况了若指掌才行。

中国中小企业今後会如何发展，将是个有趣的观察重点。不论是少数个案或普遍状况，都显示今年中国将爆发中小企业倒闭潮；这些企业不但借不到钱，库存和应收帐款还持续增加。换句话说，融资来源消失了，融资条件又更为严苛；在此同时，政府还打压电子或原料消费产业，更别说是污染性高的产业了。

中国政府被过去几年飙涨的商品价格吓到了，并体会到中国经济因商品价格飙涨而受到很大的冲击。原料投入的无效率运用，也让中国暴露在其他国家不曾面对的另类通膨压力。

中国打压无效率的原料消费和污染性产业，连部分台商也名列其中，但受害者多半还是中国企业。由最近的信用紧缩可以看出，台湾中小企业具有强劲的竞争能力，仍受自己的银行和经济所支持。

境外金融分行是台湾银行业今年来成长最快的放款来源，也就是说，这些美元放款实际上是用来支应中国台商以美元计价的营运资本需求；而中国的中小企业根本无法取得融资。

此外，在中国取消信用紧缩之後，我们可望看到，中国的竞争环境将更有利于台商。就好像山林大火过後，杂木劣林被摧毁殆尽，更多的空间和更肥沃的土壤，腾出来给健康的树木成长、茁壮。(完)

--整理 张雅菁;审校 杨淑祯

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.