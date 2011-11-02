〔投行观点〕希腊公投提议或让美林加入削减投资组合股票曝险行列

路透11月1日电---股市在经历逾九年来表现最好的一个月後,美林可能不久将加入削减投资组合中股票曝险的行列.

美国银行-美林(BAC.N)曾是唯一对美股感到乐观者,摩根士丹利美邦(Morgan Stanley Smith Barney)、富国银行旗下金融服务部门(Wells Fargo Advisors)和瑞银集团等竞争对手,在10月市场大涨开始前几天,全都削减投资组合中的股票曝险.

尽管摩根士丹利降低股票投资比重,为对股票配置做出2009年以来最大调整,美林依然超配股票,并看好整体经济.

但希腊总理帕潘德里欧意外抛出对金融救助方案进行公投,让美林的投资策略师重新思考其立场.

"隔夜希腊发生的事降低了我们部分的策略乐观立场."美银美林全球股票策略师Kate Moore称.美林的投资团队目前正重新评估其投资建议,本周稍後将决定是否作出调整.

Moore说欧洲领导人上周四宣布对纾困欧元区银行达成一致,曾重建了美林对其立场的信念.美银美林过去一个月对短期和长期策略投资组合均维持"温和"超配仓位.若改变配置,将会在周四宣布.美银美林将在11月15日宣布是否改变策略投资组合.

Moore表示,美银虽然认为美国经济第四季料为成长3%,但也预计市场将随欧洲情势的发展而继续震盪.(完)