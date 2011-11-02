〔台湾债市〕RP利率维持不变,投信申购流入但分配不均依旧

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北11月2日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三维持不变.投信端资金陆续回流,寿险供应尚称平稳,在无其他特殊因子影响下,利率守稳近日区间.
资金调度人士表示,月初投信申购款流入渐多,不过仍以收益率较高的公司债等标的为优先考量,公债RP在资金有限的情况下,各家机构分配不均的情形仍在.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.70-0.72%,同于上日.(完)
--记者 李盈茜; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。