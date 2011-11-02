〔台湾债市〕RP利率维持不变,投信申购流入但分配不均依旧

路透台北11月2日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三维持不变.投信端资金陆续回流,寿险供应尚称平稳,在无其他特殊因子影响下,利率守稳近日区间.

资金调度人士表示,月初投信申购款流入渐多,不过仍以收益率较高的公司债等标的为优先考量,公债RP在资金有限的情况下,各家机构分配不均的情形仍在.