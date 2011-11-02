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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 11:47 BJT

〔台湾债市〕RP利率维持不变,投信申购流入但分配不均依旧

路透台北11月2日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三维持不变.投信端资金陆续回流,寿险供应尚称平稳,在无其他特殊因子影响下,利率守稳近日区间.

资金调度人士表示,月初投信申购款流入渐多,不过仍以收益率较高的公司债等标的为优先考量,公债RP在资金有限的情况下,各家机构分配不均的情形仍在.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.70-0.72%,同于上日.(完)

--记者 李盈茜; 审校 张喜良

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