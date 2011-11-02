《外汇动态》日本保证金交易商进一步缩减美元/日圆净多头部位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0246GMT---日本外汇保证金散户交易商周二进一步缩减美元/日圆JPY=净多头部位,他们周一已利用美元/日圆因干预而大涨机会大幅降低部位.这类交易商的美元/日圆净多头部位周二降至788亿日圆,周一为903亿日圆,上周结束时为2,859亿日圆.
保证金交易商在美元/日圆及七种主要货币兑日圆的净多头部位总和周二略升至2,446亿日圆,但仍不到周五5,278亿日圆的一半.这类部位大减後,暗示保证金散户交易商现在可能更有意愿逢低买进美元及其他主要货币兑日圆.(完)
--编译 蔡美珍;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。