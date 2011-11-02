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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 11:05 BJT

《外汇动态》日本保证金交易商进一步缩减美元/日圆净多头部位

0246GMT---日本外汇保证金散户交易商周二进一步缩减美元/日圆JPY=净多头部位,他们周一已利用美元/日圆因干预而大涨机会大幅降低部位.这类交易商的美元/日圆净多头部位周二降至788亿日圆,周一为903亿日圆,上周结束时为2,859亿日圆.

保证金交易商在美元/日圆及七种主要货币兑日圆的净多头部位总和周二略升至2,446亿日圆,但仍不到周五5,278亿日圆的一半.这类部位大减後,暗示保证金散户交易商现在可能更有意愿逢低买进美元及其他主要货币兑日圆.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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