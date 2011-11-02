《外汇动态》对冲基金回补美元/坡元空仓

0241GMT---交易员表示,尽管在欧元反弹後,美元/坡元SGD=D3回吐稍早涨幅,但对冲基金仍回补美元/坡元空仓.

美元/坡元持稳于1.2750,此前曾高见1.2815,高于10月跌势费波纳齐50%回档位1.2793.

交易员及分析师表示,美元/坡元市场目前显然略微偏多.

在此同时,欧元/坡元EURSGD=R未能攻破4月-9月跌势的61.8%回档位1.7700後料将走贬.

路透外汇分析师Krishna Kumar指出,他会在当前市场以1.7470价位出脱,停损位为1.7750,预计将跌破1.7275的前次支撑,初步至少下看1.7000.

欧元/坡元目前报在1.7463.(完)

--编译 龚芳;审校 戴素萍

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]